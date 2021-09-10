Горняк22: Глава Минздрава России перенес поездку на Алтай из-за похорон министра МЧС

Михаил Мурашко Фото: government.ru

По предварительной информации, министр здравоохранения России Михаил Мурашко может прилететь в Алтайский край в субботу, 11 сентября

Глава Минздрава России Михаил Мурашко перенес дату визита в Алтайский край, который был запланирован на 10 сентября, из-за похорон министра МЧС. Об этом «Толку» сообщили в правительстве региона.

Прощание с трагически погибшим Евгением Зинчевым пройдет 10 сентября в Москве. В этот же день его похоронят в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, Мурашко может прилететь в Барнаул в субботу, 11 сентября. Точная дата визита министра станет известна позже.

Напомним, глава минздрава во время рабочей поездки на Алтай планировал посетить крупные медучреждения краевой столицы, в том числе краевую клиническую больницу, лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья» и онкоцентр «Надежда».

Также сообщалось, что Мурашко пробудет в Барнауле только один, выезд в районы края не планируется.

ТОЛК