Горняк22: Аэропорт Барнаула нашел нового оценщика своих акций

Аэропорт Фото: Анна Меньшикова

После этого станет возможным провести допэмиссию – новый пакет планируется продать холдингу «Новапорт», а доля правительства Алтайского края сократится с 52 до 25% плюс одна акция

Победителем тендера по подсчету рыночной стоимости акций авиапредприятия «Алтай» стала компания «Агентство оценки». Она почти вдвое снизила начальную стоимость и сделала лучшее предложение, сообщает «Банкфакс». Это необходимо для выпуска допэмиссии, которая позволит привлечь инвестиции для авиапредприятия.

Теперь компания-победитель займется оценкой рыночной стоимости 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций и одной обыкновенной именной бездокументарной акции компании. На начальном этапе максимальная стоимость работ составляла 353 850 рублей. При этом все шесть участников торгов предлагали меньшую цену. В итоге победила компания «Агентство оценки», которая заявила о готовности взяться за работу всего за 155 тысяч рублей.

Победитель должен за 45 дней с момента заключения контракта назвать рыночную стоимость ценных бумаг, притом сразу в двух позициях: по состоянию на 1 июля 2021 года и на 31 декабря 2019 года. Схему с двумя ценниками в правительстве решили применить из-за серьезной просадки пассажиропотока в 2020 году, связанной с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка найти оценщика акций: первая провалилась из-за претензий УФАС к результатам конкурсной процедуры.

В краевом правительстве заверили, что проекты инвестиционного соглашения и договора купли-продажи уже разработаны, а в ФАС России получено положительное решение по сделке.

Ранее сообщалось, что объем дополнительной эмиссии акций управляющего аэропортом Барнаула авиапредприятия «Алтай», которая потребуется для передачи контрольного пакета акций «Новапорту», оценивается в 700 млн рублей.

Томенко отметил, что «этих вложений, конечно, не хватит» на то, чтобы построить терминал, стоимость которого оценивают в 2 млрд рублей, – проект реализуют с помощью дополнительных инвестиций.

Действующий терминал международного аэропорта Барнаул оказался неудобен с ростом пассажиропотока. В итоге было принято решение перепрофилировать здание под международный терминал, а рядом построить пристройку. Сдать новый объект планируют весной 2023 года.

ТОЛК