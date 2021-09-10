Горняк22: Аэропорт Барнаула нашел нового оценщика своих акций
Аэропорт Фото: Анна Меньшикова
После этого станет возможным провести допэмиссию – новый пакет планируется продать холдингу «Новапорт», а доля правительства Алтайского края сократится с 52 до 25% плюс одна акция
Победителем тендера по подсчету рыночной стоимости акций авиапредприятия «Алтай» стала компания «Агентство оценки». Она почти вдвое снизила начальную стоимость и сделала лучшее предложение, сообщает «Банкфакс». Это необходимо для выпуска допэмиссии, которая позволит привлечь инвестиции для авиапредприятия.
Теперь компания-победитель займется оценкой рыночной стоимости 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций и одной обыкновенной именной бездокументарной акции компании. На начальном этапе максимальная стоимость работ составляла 353 850 рублей. При этом все шесть участников торгов предлагали меньшую цену. В итоге победила компания «Агентство оценки», которая заявила о готовности взяться за работу всего за 155 тысяч рублей.
Победитель должен за 45 дней с момента заключения контракта назвать рыночную стоимость ценных бумаг, притом сразу в двух позициях: по состоянию на 1 июля 2021 года и на 31 декабря 2019 года. Схему с двумя ценниками в правительстве решили применить из-за серьезной просадки пассажиропотока в 2020 году, связанной с пандемией коронавируса.
Стоит отметить, что это уже вторая попытка найти оценщика акций: первая провалилась из-за претензий УФАС к результатам конкурсной процедуры.
В краевом правительстве заверили, что проекты инвестиционного соглашения и договора купли-продажи уже разработаны, а в ФАС России получено положительное решение по сделке.
Ранее сообщалось, что объем дополнительной эмиссии акций управляющего аэропортом Барнаула авиапредприятия «Алтай», которая потребуется для передачи контрольного пакета акций «Новапорту», оценивается в 700 млн рублей.
Томенко отметил, что «этих вложений, конечно, не хватит» на то, чтобы построить терминал, стоимость которого оценивают в 2 млрд рублей, – проект реализуют с помощью дополнительных инвестиций.
Действующий терминал международного аэропорта Барнаул оказался неудобен с ростом пассажиропотока. В итоге было принято решение перепрофилировать здание под международный терминал, а рядом построить пристройку. Сдать новый объект планируют весной 2023 года.
Горняк22: Барнаульцы заметили слив нечистот в районе популярного пляжа
Фото: ВГТРК Алтай
Предположительно, источником неприятного запаха является здание строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Росприроднадзор должен провести проверку
Жители Барнаула заметили нечистоты, которые вытекают из трубы в районе Нового моста, сообщает «Вести22».
Так, горожане во время отдыха на пляже «Водный мир» почувствовали неприятный запах. Чтобы выяснить источник, они прошли вдоль берега и увидели примерно в 200 метрах трубу, откуда течет зловонье и вытекает в Обь.
По словам руководителя краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Александра Зеленецкого, вонючие реки текут из здания, расположенного по адресу: Правобережный тракт, 25, где находится строительный гипермаркет «Леруа Мерлен».
Он добавил, что эти трубы уже старые и частично сгнили.
«Там прямо свалка и стоит такой неприятный запах! Воняет по всему берегу. Пахнет и канализацией, и какой-то химией. Мы возмущены до предела! Ведь мы там постоянно плаваем, там горожане приходят на пляж купаться, рыбаки… Там нужно срочно принимать меры, чтобы никто не отравился», – добавил Зеленецкий.
В Минприроды региона уточнили, что такими вопросами занимаются специалисты Росприроднадзора, куда издание направило запрос.
Ранее барнаульцы засняли, как неизвестное вещество со стройки сливают в барнаульский Ковш (старый речпорт). Жители возмутились такому поведению строителей и потребовали срочной реакции властей.