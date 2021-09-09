Горняк22: Поезд сбил мужчину на железнодорожных путях в Алтайском крае

Фото: сибфоут.мвд.рф

Несмотря на то что машинист поезда применил экстренное торможение, избежать наезда на пешехода не удалось. Сейчас он находится в больнице

7 сентября в районе перегона Алтайская – Боровиха грузовой поезд сбил мужчину, который переходил ж/д пути в неположенном месте, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения все же не удалось. Пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами. Предварительно известно, что пострадавший в момент ЧП был пьян.

Сейчас полицейские устанавливают личность пострадавшего и все обстоятельства произошедшего. Приметы мужчины: на вид 50 лет, рост 160-165 см, волосы седые. Был одет в камуфлированную куртку, черную рубашку, синие брюки и синие ботинки.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд сбил подростка 1 сентября в Алтайском крае.

ТОЛК