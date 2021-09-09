Горняк22: Ипотечным заемщикам рассказали, почему не надо гасить кредит досрочно

Ипотека Фото: pixabay

Ипотечным заемщикам рассказали, почему может оказаться невыгодным досрочное погашение кредита, и как вместо этого распорядиться свободными деньгами

Эксперт назвал несколько причин, по которым заемщикам невыгодно гасить ипотеку досрочно. Прежде всего, потеряют в деньгах те россияне, кто взял кредит на жилье по сниженной ставке. В том числе по льготным субсидируемым программам, где разница с рынком составляет 2-3% годовых. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор Московского государственного строительного университета Кирилл Кулаков.

Если у заемщика длительный срок кредитования, то с каждым годом с учетом обесценивания рубля ему будет все проще выплачивать ипотеку, взятую под низкую ставку, рассчитанную на небольшие ежемесячные платежи.

Если есть свободные средства, которыми гражданин рассчитывает досрочно погасить ипотеку сейчас, эксперт советует положить их на депозит и получать ежемесячный доход. Сейчас это даже с учетом низких ставок по вкладам поможет перекрыть переплату по ипотеке, говорит Кулаков.

А в ближайшем будущем банки, из-за повышения ключевой ставки ЦБ, могут повысить проценты по депозитам до 7-8%, что значительно выше 5-6% годовых, под которые был оформлен льготный кредит на жилье.

Другой вариант получения большей выгоды – сдача ипотечной квартиры в аренду. Ежемесячный доход от нее может быть равен или превышать сумму платежа банку по ипотеке. Жилищный кредит при таком сценарии оказывается для заемщика бесплатным.

Более того, предупреждает эксперт, в некоторых банках установлены штрафы за досрочное погашение ипотеки. Заемщикам нужно внимательно изучить договор и, если они предусмотрены, отказаться от затеи, чтобы не потерять свои деньги.

ТОЛК