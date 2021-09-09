Горняк22: Погибший глава МЧС спасал известного кинорежиссера

Александр Мельник Фото: Mash

Погибшим оператором оказался член гильдии кинорежиссеров России, лауреат премии «Ника». Он неоднократно снимал фильмы в сложных условиях

Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб 63-летний кинорежиссер и сценарист Александр Мельник, сообщает Life.

Он приехал в Норильск, чтобы выбрать место для съемок документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути.

Ранее в своей практике он работал в разных условиях: на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Он снимал такие фильмы как «Новая Земля», «Территория», «Земля Леопарда, или Феномен Человека».

55-летний глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. . Временно исполнять его обязанности будет первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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