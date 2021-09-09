Горняк22: Бортпроводники поделились тайными фразами, которыми называют пассажиров

Самолет. Полет Фото: pixabay.com

Стюардессы раскрыли смысл некоторых фраз, которые они используют в профессиональном сленге по отношению к своим пассажирам

Бортпроводники не скрывают, что используют тайные слова, которые понятны только им. При этом они все-таки приоткрыли завесу тайны и раскрыли значение некоторых из них, пишет «Слово и дело».

Так, по словам стюардесс, если на борту, по их мнению, находится хороший, милый пассажир, то сотрудники авиакомпании могут использовать слово «боб», что означает «лучший на борту».

Словосочетание «горячий кофе» может обозначать, что в самолете находится симпатичный пассажир и на него стоит обратить внимание и другим коллегам.

А вот если в салоне авиалайнера оказался проблемный пассажир, то бортпроводники между собой используют фразу «уборка урожая».

При этом слова «Том Круз», как оказалось, обозначают, что чай находится в левой емкости, а кофе — в правой.

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