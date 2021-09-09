Горняк22: День дизайнера-графика 2021: история праздника и красивые поздравления
Дизайнер. Компьютер Фото: pixabay.com
9 сентября свой профессиональный праздник отмечают все графические дизайнеры стран СНГ. «Толк» сделал подборку самых красивых поздравлений в стихах, прозе и смс
История Дня дизайнера-графика
День дизайнера-графика начали отмечать в 2005 году в честь 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика. Его работы много раз признавали лучшими на фестивалях в разных странах. Чайка стал первым дизайнером-графиком, удостоившимся Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Об этом сообщает портал calend.ru.
Поздравления с Днем дизайнера-графика в стихах
Желаем музы, вдохновения
Для креативных планов и идей,
Чтоб мастерских преображений
Свершалось больше каждый день!
Почаще радуйте талантом
Друзей, родных и целый мир.
И пусть все творческие гранты
Выходят на дизайнерский Ваш пирс!
Дизайнер ты, источник креатива,
Графикой ты увлекаешься давно.
Пусть тебе хватает позитива,
Пусть успех приходит, как в кино.
С праздником тебя я поздравляю,
С этим важным и прекрасным днем.
Небо ясного всегда тебе желаю,
Пусть несет лишь творческий подъем!
Букет. Цветы Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
В праздник твой, дизайнер-график,
Пожелаю денег реки,
И чтоб на успехи трафик
Не закончился вовеки!
Креативные идеи
Каждый час пусть посещают,
В днях, наполненных весельем,
Твой задор не иссякает!
Поздравления с Днем дизайнера-графика в прозе
Поздравляю с Днём дизайнера-графика. Желаю массу идей и креатива, такой работы, чтоб аж дух захватывало, такой жизни, чтоб каждая минута её проживалась в удовольствие и в радость! Ярких красок для счастья души и уникальных проектов для успешного творчества.
Создавая что-то новое — создаешь чудо. Дизайнеры-графики делают это каждый день. Всегда небольшое волшебство, повседневное и почти незаметное. Желаем всем, кто работает в этой профессии, быть незаменимыми и ценными. Пусть как раз ваше чудо заметят. С профессиональным праздником вас.
Поздравляю с Днём дизайнера-графика и хочу пожелать чудесных персонажей, невероятных историй, потрясающих пейзажей и прекрасных идей твоей фантазии. Пусть всё великолепное в твоей голове воплощается в реальность с помощью великого мастерства твоих рук.Дизайнер. Компьютер Фото: pixabay.com
Поздравления с Днем дизайнера-графика в смс
Графиков-дизайнеров
Поздравляю я.
Будет креативною
Пусть всегда стезя.
В праздник твой, дизайнер-график,
Пожелаю денег реки,
И чтоб на успехи трафик
Не закончился вовеки!
Вам четких линий простота
Милей всего, как лучший друг,
Пускай и дальше красота
Выходит из-под ваших рук.
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