Горняк22: Внедорожник насмерть сбил пешехода на выезде из Барнаула

ГИБДД Фото: Анна Меньшикова, Толк

Судя по кадрам очевидца с места происшествия, человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода – на этом участке полосы разделяет бетонный отбойник

Пешеход погиб под колесами внедорожника на выезде из Барнаула. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло днем 7 сентября в районе «бийской» развязки в сторону Новосибирска – наезд совершил водитель на Toyota Land Cruiser.

Судя по кадрам с места происшествия, пешеход переходил дорогу в не предназначенном для этого месте – встречные полосы здесь разделяет отбойник.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее стало известно, что умерла третья пострадавшая в страшном ДТП с «КамАЗом» в Барнауле.

ТОЛК