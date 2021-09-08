Горняк22: Внедорожник насмерть сбил пешехода на выезде из Барнаула
ГИБДД Фото: Анна Меньшикова, Толк
Судя по кадрам очевидца с места происшествия, человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода – на этом участке полосы разделяет бетонный отбойник
Пешеход погиб под колесами внедорожника на выезде из Барнаула. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло днем 7 сентября в районе «бийской» развязки в сторону Новосибирска – наезд совершил водитель на Toyota Land Cruiser.
Судя по кадрам с места происшествия, пешеход переходил дорогу в не предназначенном для этого месте – встречные полосы здесь разделяет отбойник.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Ранее стало известно, что умерла третья пострадавшая в страшном ДТП с «КамАЗом» в Барнауле.