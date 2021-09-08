Горняк22: Отец экс-депутата Алтайского заксобрания избежал наказания за взятку

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Прокуратура будет оспаривать решение суда – в надзорном ведомстве считают, что бизнесмену нужно назначить условный срок и крупный штраф

Центральный районный суд Барнаула признал виновным в даче взятки бывшего директора компании «Строй-Мастер» Александра Трепакова – отца экс-депутата АКЗС Романа Трепакова. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По данным ресурса, подсудимому назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, однако в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности его освободили от наказания.

Сообщается, что прокуратура уже подала апелляцию на решение суда – надзорное ведомство считает, что Трепакова нужно приговорить к четырем годам условно и штрафу в 1 млн рублей.

По данным регионального управления СКР, в 2016 году Трепаков-старший дал взятку представителю Госинспекции края с просьбой составить акт проверки возведенного в Советском районе объекта, указав в нем только одно нарушение, несмотря на наличие других, и заплатил около 40 тысяч рублей за лояльность. В ходе следствия обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что дело против него сфабриковали.

Ранее «Строй-Мастер» уже был замешан в скандальных историях. Так, в 2019 году краевое УФАС заподозрило компанию в картельном сговоре. А в 2014-2015 годах у нее был конфликт с региональным минстроем из-за незавершенного контракта.

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