Горняк22: В фильтр-боксах детских поликлиник Барнаула вводят предварительную запись
Детская поликлиника №14 Фото: Минздрав Алтайского края
В минздраве предупредили, что понадобится некоторое время на устранение возможных ошибок и корректировку нового механизма приема
Фильтр-боксы детских поликлиник Барнаула будут частично принимать пациентов по предварительной записи. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на сообщение минздрава региона.
В ведомстве пояснили, что это нужно для разгрузки кабинетов неотложной помощи и сокращения времени ожидания приема.
С 7 сентября на приём в фильтр-боксе с ребенком можно будет попасть двумя способами:
с 8.00 до 12.00 – по живой очереди
с 12.30 до 17.00 – по предварительной записи
Уточняется, что талоны можно взять с утра через портал Госуслуг, кол-центр или регистратуру поликлиник.
«В новом режиме фильтр сегодня работает первый день. Нам понадобится некоторое время на устранение возможных ошибок, корректирование механизма приема. Какие-то сложности будем решать в индивидуальном порядке», – заверили в минздраве.
Ранее барнаульские родители пожаловались на долгое время ожидания приема в некоторых медучреждениях. В минздраве это объяснили ростом заболеваемости ОРВИ с началом учебного года.