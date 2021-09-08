Горняк22: Тела изнасилованных и задушенных школьниц нашли в лесополосе в Кузбассе

Следком Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемый уже задержан, он признался в двойном убийстве девочек. По его словам, дети сами подошли к нему с просьбой купить семечек

В городе Киселевске Кемеровской области найдены тела двух пропавших ранее десятилетних школьниц. Подозреваемый в убийстве задержан и сознался в содеянном, сообщает Telegram-канал Mash.

41-летний житель Киселевска сначала отрицал причастность к преступлению, но позже признался в изнасиловании и убийстве девочек. Он также показал, куда спрятал тела погибших. Они оказались в лесополосе, недалеко от своей школы.

По словам задержанного, девочки якобы сами попросили его купить семечек, он купил им в магазине также различных сладостей и газировку – этот факт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Далее он предложил школьницам сходить в лес покормить птиц, они согласились, и он увел детей в безлюдное место. Там он изнасиловал детей и задушил их.

Известно, что ранее задержанный отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера.

Следственные действия продолжаются.

ТОЛК