Горняк22: Сергей Лавров рассказал о любви к Алтаю и сплавам на рафтах по Катуни

Катунь. Республика Алтай Фото: pixabay.com

По словам главы МИДа России, за всю жизнь он побывал примерно в 150 странах, но больше всего любит возвращаться в Россию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что больше всего ему нравится отдыхать на Алтае. Об этом он рассказал, выступая в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц минобороны РФ, пишет «КП».

Лавров отметил, что уже побывал примерно в 150 странах мира, «но дома всегда лучше».

Он признался, что для отдыха в основном выбирает Сибирь, где старается бывать каждый год.

«Люблю сплавляться на рафтах, особенно на Алтае, – там очень много красивых мест», – отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что любит активный отдых с физическими нагрузками.

Ранее Лавров уже признавался что Алтай стал его любимым местом отдыха в летнее время.

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