Горняк22: Депутаты Госдумы накануне выборов поспорили о переводе времени в России

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Один из противников инициативы заявил, что в стране есть темы поважнее, а другой – что резкий переход на сезонную смену часов станет стрессом для некоторых людей

Россия должна вернуть практику перехода на зимнее и летнее время, предложил депутат Госдумы, председатель экономического комитета Сергей Жигарев (ЛДПР) . Об этом он сообщил URA.ru. Однако ему возразил коллега Николай Харитонов (КПРФ), сказавший, что в стране есть более насущные проблемы.

Жигарев объяснил свою инициативу необходимость «существовать со всем миром синхронно». Действующая модель, когда страна живет всегда по одному времени, по его мнению, не дала никакого экономического эффекта.

Депутат полагает, что возвращение перевода времени общество оценит позитивно, так как когда-то люди к этому привыкли. «Это также создаст удобства и с точки зрения перелетов и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе», — добавил Жигарев.

Однако глава комитета по региональной политике Госдумы Николай Харитонов возразил коллеге, что проблема перевода времени, даже ради синхронизации с существования с миром, не является главной. По его мнению, нужно обратить внимание на вопросы прожиточного минимума и доходов граждан, пишет m24.ru.

Харитонов уверен, что жителей волнуют темы здравоохранения, пенсионной реформы, зарплата. «А в отношении того, что неудобно футбол смотреть, я не вижу гор телеграмм у себя», – сказал Харитонов.

А депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и вовсе заявил РИА Новости, что возврат к переводу часов приведет к развитию стресса у ряда россиян.

«Для многих сдвижка времени даже на час сопряжена с очень болезненным переходным периодом, особенно когда это касается более раннего подъема».

По данным URA.ru, сезонный перевод часов отменили в России в 2011 году и установили летнее время. В 2014 году опрос ВЦИОМа показал, что 35% респондентов устраивал перевод часов два раза в год, чем жизнь по летнему времени. И в том же году страна стала жить по зимнему расписанию. Но сезонный переход не вернули.

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