Горняк22: Российские пенсионеры могут претендовать на выплаты по уходу за близкими

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Пенсионер вправе в составе страховой пенсии получать повышенную фиксированную выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи

Российские пенсионеры могут претендовать на доплаты по одной или нескольким госпрограммам материальной поддержки, если ухаживают за родственниками. Об этом агентству «Прайм» рассказал специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис.

Пенсионер вправе в составе страховой пенсии получать повышенную фиксированную выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

Чтобы получить деньги, необходимо «с соответствующим набором подтверждающих документов» обратиться в ПФР или МФЦ, отметил эксперт. Сумма выплаты составляет одну треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум – 100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля).

С 1 февраля предусмотрена выплата в размере 1,7 тыс. рублей для пенсионеров – членов семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении служебных обязанностей.

Пенсионерам из первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями, полученными при воздействия радиации на их родителей, положены чуть менее 1,5 тыс. рублей в месяц.

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