Горняк22: В Барнауле до конца октября закрыли проезд Радлова
Ремонт дороги. Знак Фото: pixabay.com
Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке улично-дорожной сети, по возможности выбирать заранее маршруты объезда
В Барнауле до 30 октября закрыли для движения проезд Радлова. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
Речь идет об участке от улицы Советской Армии до улицы Транзитной.
Уточняется, что мера нужна для аварийных работ на тепловой сети.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что жители Барнаула просят остановить движение машин по пешеходной аллее.