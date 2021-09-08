Горняк22: Католическое Рождество Божьей Матери 2021: как отмечать и что нельзя делать
Католический храм. Собор Фото: pixabay.com
Этот праздник является очень важным и значимым событием для всех католиков. Восьмого сентября они посещают церковь, а также придерживаются особого рациона в еде
История католического Рождества Божьей Матери
Католическое Рождество Пресвятой Богородицы отмечается каждый год 8 сентября. Празднованием этого торжества католики подчеркивают важность роли, которая отведена Деве Марии в осуществлении божественного плана спасения человечества. Об этом сообщает портал pronedra.ru.
Первые упоминания о празднике Рождества Богородицы появились в 5 веке. Примерно в это же время день добавили в церковный календарь.
Как отмечают католическое Рождество Божьей Матери
В День рождения Девы Марии католики обязательно слушают святую мессу.
Верующие в этот день воздают великую хвалу Богоматери, которая осталась верна исполнению воли Господа.Католический храм. Собор Фото: pixabay.com
Что нельзя делать католикам на Рождество Божьей Матери
8 сентября нельзя ссориться, конфликтовать, желать кому-то зла или думать о ком-то плохо.
Нельзя в этот день отказать в помощи тем, кто ее просит. Также запрещается употреблять спиртные напитки и устраивать пышные празднования.
Верующие католики на Рождество Пресвятой Богородицы придерживаются особого рациона и стараются не есть острую, соленую и жареную пищу. Также в этот день по возможности пьют только воду.