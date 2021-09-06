Горняк22: Россиянин похитил и насиловал девушку с сайта знакомств

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

Несколько дней мужчина удерживал узницу в подвале. Каждый день он привозил ей и еду и насиловал. Сейчас он заключен под стражу

Силовики задержали 39-летнего жителя Нижнего Новгорода, который похитил молодую девушку и удерживал ее в подвале, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась.

Девушку нашли в подвале гаража. Она рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в гараж и насиловал.

Сейчас мужчину заключили под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

39-летний Сергей Свешников – женатый отец двоих детей, владелец гаража и директор компании, которая занимается ремонтом электроподстанций, пишет Рен.ТВ. После того, как он пропал, его супруга записала видеообращение с просьбой помочь в поисках мужа.

Днем 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя школьница. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина, а потом отпустил. Похититель подался в бега и был задержан спустя несколько дней на территории соседнего региона. Свою вину он уже признал.

ТОЛК