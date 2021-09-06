Горняк22: Змеи атаковали жителей садоводства под Барнаулом

Змея Фото: Барнаул22

На кадрах из соцсетей видно, что внушительных размеров змея ползет по земле. По словам местных жителей, они стали встречать змей все чаще

Владельцы частных домов в барнаульском садоводстве «Меланжист» пожаловались на нашествие змей, сообщает «Барнаул22».

Так, местная жительница Анна Фетидова рассказала, что засняла четвертую за день змею. По ее словам, другие жители садоводства также часто встречают на своем пути «ползущих».

Ранее сообщалось, что барнаульцы увидели «маленькую гадючку» на Речном вокзале.

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