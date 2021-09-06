Горняк22: Иммунолог: ковид станет сезонным с приобретением коллективного иммунитета

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

С учетом того, что у переболевших уровень антител постепенно снижается, можно предполагать, что ковид периодически будет возвращаться

Иммунолог Арег Тотолян заявил, что коронавирус станет сезонным, когда вакцинация коснется 80% населения, сообщает «КП».

Однако, по его словам, важным условием является равномерная иммунизация жителей всех регионов страны.

«Если этот показатель будет не 80%, а 90 или 95%, тогда вообще будет прекрасно», — добавил сказал он.

Ранее сообщалось, что почти четверть жителей Сибири привились от коронавируса.

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