Горняк22: «Бешеный» трамвай сбил и протащил легковушку на перекрестке в Барнауле
ДТП Фото: Барнаул22
Предположительно, в результате ДТП легковой автомобиль получил серьезные повреждения кузова. О пострадавших не сообщается.
3 сентября на пересечении проспекта Калинина с улицей Чеглецова в Барнауле произошло жесткое ДТП – столкнулись трамвай и легковушка, сообщает «Barnaul22».
Судя по кадрам с видеорегистратора, трамвай зацепил автомобиль и несколько метров протащил его за собой.
Комментаторы предположили, что у трамвая могли отказать тормоза, так как после столкновения он даже не сбавил скорость.
Ранее сообщалось, что легковушка притерла трамвай на Новом рынке в Барнауле.