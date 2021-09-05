Горняк22: В Алтайском крае установили единый день выплат на детей до полутора лет

Дети. Пособие Фото: pixabay

Родители часто задавали вопрос, когда будут приходить ежемесячные выплаты на детей до полутора лет. Им было неудобно, что это не фиксированная дата

В сентябре в Алтайском крае установили единый день выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет – 6 числа каждого месяца, сообщает пресс-служба регионального ФСС. Ранее эта выплата производилась в период с 1 по 15 число.

В ведомстве пояснили, что первая выплата, как и раньше, будет производиться в течение 10 дней с даты получения Фондом сведений от работодателя, а все последующие – 6 числа месяца. Таким образом, пособие за август будет выплачено 6 сентября, за сентябрь – 6 октября.

Если 6 число выпадает на выходной или праздничный день, деньги будут перечислены в последний рабочий день перед выходными.

Ранее сообщалось алтайские пенсионеры начали получать по 10 тысяч рублей.

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