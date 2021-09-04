Горняк22: Пропуск платежа по кредиту оказался самой стрессовой ситуацией для россиян

Финансы Фото: pixabay.com

Опрос показал, что рост цен или незапланированные расходы вызывают у россиян гораздо меньше стресса, чем просроченный платеж по кредиту

Большинство россиян (81%) заявили, что чаще всего они испытывают стресс из-за страха пропустить платеж по ипотеке или другому кредиту. Об этом сообщает ТАСС.

Потеря работы (68%) и столкновение с мошенниками (67%) также оказались для респондентов основными причинами стресса по финансовым вопросам.

По словам опрошенных россиян, в меньшей степени их беспокоят непредвиденные расходы, рост цен на продукты и недостаточная финансовая грамотность.

Ранее «Толк» сообщал, что Алтайский край оказался самым отстающим в Сибири по зарплатам от 100 тысяч рублей. Лидером стал Красноярский край.

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