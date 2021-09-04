Горняк22: Дорожную камеру установили на проспекте Красноармейском Барнаула
Установка камер Фото: barnaul.org
Комплексы будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, а также другие нарушения ПДД, в том числе – превышение скоростного режима
Рубежи контроля с камерами видеофиксации нарушений ПДД установили в Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Мера позволит повысить безопасность участка в пределах въезда в краевую столицу со стороны Змеиногорского тракта, отметили в мэрии.
Где еще появятся камеры видеофиксации
До конца года камерами также оборудуют пересечения
проспекта Калинина с улицей Профинтерна,
проспекта Ленина с улицей Партизанской,
Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна,
улицы Попова с улицей Энтузиастов.
Уточняется, что комплексы будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения Правил дорожного движения. По проспектам Ленина и Красноармейскому они дополнительно будут контролировать скоростной режим.
Ранее «Толк» сообщал о том, где в Барнауле установят камеры в 2022 году.