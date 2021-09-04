Горняк22: Суд отказал бывшему замгубернатора Алтайского края Денисову в УДО

Юрий Денисов Фото: altairegion22.ru

Документы об УДО от бывшего чиновника поступили в суд 4 августа. Ранее в УФСИН его поведение характеризовали положительно

Суд Рубцовска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову, который отбывает восьмилетний срок за взятки. Об этом сообщает «Амител» со ссылкой на осведомленные источники, близкие к экс-чиновнику.

В аргументации суда говорится о «нестабильном поведении осужденного», которое не позволяет считать, что Денисов встал на путь исправления, уточняет ресурс.

Заседание прошло в пятницу, 3 сентября, Денисов участвовал в нем по видео-конференц-связи.

«Толк» направил запрос в УФСИН России по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию.

Юрия Денисова взяли с поличным при получении взятки в марте 2016 года. Следователи предъявили ему обвинения по четырем эпизодам, в том числе в особо крупном размере и с вымогательством на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Суд назначил ему 8 лет и 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн рублей. Его посреднице и супруге Татьяне назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно со штрафом в 1,7 млн рублей. На момент вынесения приговора Денисов находился в СИЗО 1 год и 4 месяца.

Свой срок он отбывает в колонии Рубцовска.

В середине августа стало известно, что экс-чиновник продал прошение об УДО после 5,5 года, которые он пробыл в заключении.

ТОЛК