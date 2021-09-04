Горняк22: Дорожную камеру установили на проспекте Красноармейском Барнаула

Установка камер Фото: barnaul.org

Комплексы будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, а также другие нарушения ПДД, в том числе – превышение скоростного режима

Рубежи контроля с камерами видеофиксации нарушений ПДД установили в Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Мера позволит повысить безопасность участка в пределах въезда в краевую столицу со стороны Змеиногорского тракта, отметили в мэрии.

Где еще появятся камеры видеофиксации

До конца года камерами также оборудуют пересечения

проспекта Калинина с улицей Профинтерна,

проспекта Ленина с улицей Партизанской,

Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна,

улицы Попова с улицей Энтузиастов.

Уточняется, что комплексы будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения Правил дорожного движения. По проспектам Ленина и Красноармейскому они дополнительно будут контролировать скоростной режим.

Ранее «Толк» сообщал о том, где в Барнауле установят камеры в 2022 году.

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