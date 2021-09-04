Горняк22: Учитель извинилась за танец живота на линейке 1 сентября

1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com

Педагог отметила, что с этим номером она выступала на городских мероприятиях, но в будущем будет учитывать специфику школьных праздников

В Хабаровске учитель хореографии извинилась за танец живота на школьной линейке в честь Дня Знаний. Видео с обращением педагога опубликовала администрация города.

«Хочу принести искренние извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало негативные эмоции, непонимание и недоумение», – подчеркнула хореограф.

По её словам, номер оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия. При этом учитель отметила, что костюм был полностью закрытым, а тело на видео показалось обнаженным из-за цвета ткани и освещения.

В управлении образования назвали номер педагога неуместным. В ведомстве заявили, что начали служебную проверку в отношении руководства учебного заведения.

Напомним, что накануне в соцсетях выложили видео, на котором на школьной линейке педагог исполнила танец живота. В соцсетях подписчики раскритиковали инцидент.

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