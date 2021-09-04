Горняк22: Шубенков возвращается в Россию после лечения в Австрии

Сергей Шубенков Фото: instagram.com/sergey.shubenkov

В комментариях подписчики спортсмена пожелали ему здоровья и поскорее восстановиться после досадной травмы, не позволившей барьеристу выступить на Олимпиаде

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков закончил лечение в Австрии после травмы ахила, из-за которой он не смог выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«Хорошо в этой вашей Австрии, но пора уже и домой», – написал барьерист.

Он с юмором отметил, что стремится поскорее вернуться на родину где «не пахнет навозом на каждом шагу, а по воскресеньям можно без проблем купить еды».

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков не вышел на старт квалификационного забега на Олимпиаде. Позднее стало известно, что во время разминки у него обострилось повреждение ахилла. Позже он сообщил, что операции удастся избежать.

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