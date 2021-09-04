Горняк22: Погрязший в долгах район Алтая «довёл» Приба и лишил бюджет региона доходов

Котельная. ЖКХ Фото: Анна Меньшикова

В целом задолженность перед энергетиками Алтайского края составляет почти 1,4 млрд рублей, однако за год она немного снизилась

«Эта история из категории «вообще так не бывает», но она есть. Каждый год мы в Чарышский район «заливаем» бесплатно миллионы рублей без всяких вариантов обратной связи. Договоры электроснабжения не заключаются по принципу «совсем». В судах ничего сделать не можем, отключить – тоже, юристы говорят, «никуда не денетесь, будете дальше «заливать», – так излагал свою «боль» 2 сентября на заседании правительства Сергей Приб, гендиректор принадлежащей краю компании «Алтайкрайэнерго». Его слова задали тон обсуждению темы долгов в ЖКХ.

«Ситуация патовая»

Проблема отношений коммунальных предприятий Чарышского района и энергетиков связана с постоянной чередой банкротств работающих там организаций ЖКХ. Каждое следующее предприятие генерирует новые и новые долги без возврата уже накопленных. Сейчас, по словам Приба, частная компания эксплуатирует в районе водопровод, и снова нет ни договора, ни денег.

Просто отключить потребителей «Алтайкрайэнерго» не может, так как это жизнеобеспечивающая сфера.

«Глава там не отвечает, не звонит. А зачем ему? Ситуация патовая, у меня уже эмоций даже нет», – возмущался Приб.

02 сентября, 12:44

В Яровом сохранят режим ЧС в преддверии отопительного сезона

Однако надежность ТЭЦ в Яровом власти оценивают как более высокую, чем была два года назад, а в минпроме говорят об уверенном входе в отопительный период

Всего, сказал он, дебиторская задолженность перед компанией превышает 800 млн рублей, из нее 305,4 млн – долги предприятий ЖКХ края (данные на 1 сентября 2021 года). Как проблемные оцениваются 186 млн. Самые крупные долги – у Каменского района (94,7 млн), Славгорода (30,1 млн), Змеиногорского района (26,2 млн).

«Мы зарезервировали 265 млн рублей под сомнительные долги. В прошлом году списали 198 млн», – рассказал Приб.

Он напомнил, что «Алтайкрайэнерго» – госкомпания, а значит, ежегодно выплачивает дивиденды собственнику. А в августе 2021 года бюджет края получил 38 рублей. А мог бы 68 млн, если бы не дебиторка.

Более того, подчеркнул он, наблюдая за происходящим, другие главы тоже могут сказать: «Зачем платить, если другие могут этого не делать?» При этом Приб отдельно отметил, что в крае есть и образцовые муниципалитеты с точки зрения расчетов с энергетиками, и те, кто исправился за последние два года. Их он поблагодарил.

Вместе с тем в целом просроченная задолженность перед энергетиками в крае составляет почти 1,4 млрд рублей, за год она снизилась на 2% (на 1 августа), сообщил министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Именно на предприятия ЖКХ приходится львиная доля суммы – 525 млн рублей. Но она, отметил министр, снизилась на 17%. По его словам, 80–90% этих предприятий-должников – МУПы.

Провинившиеся – организации из Бийска, Славгорода, Змеиногорского, Каменского, Кулундинского, Павловского, Первомайского, Третьяковского, Немецкого районов.

Без «грязных механизмов»

При этом, отметил уже Иван Гилев, долги котельных больше не становятся огромной проблемой при запуске тепла.

Он напомнил: на 1 сентября 2018 года в крае за неуплату были отключены 378 котельных. Действовали схемы протестов прокуратуры, решений судов, введения ЧС и, по словам Гилева, «другие грязные механизмы», чтобы запустить тепло.

«Но с 2019 года началось системное изменение характера запуска отопительной системы. В 2019 и в 2020 годах благодаря предпринятым усилиям (каким именно — министр не уточнил, – прим. ред.) к началу отопительного периода все 100% котельных были подключены. Это позволяло запускать отопительный период фактически за три дня, а не за три недели, как раньше», – сказал Гилев.

Сейчас в крае отключены 164 котельные. «Но после 15 сентября их быть не должно!» – подчеркнул министр.

Если говорить о задолженности перед всеми поставщиками предприятий отрасли, то она, по данным Ивана Гилева, составляет около 2 млрд рублей при общем объеме выручки от тепло– и водоснабжения примерно в 5,5 млрд рублей. Сумма долга в 2020 году выросла – в основном за счет населения, что власти связывают с пандемией.

Губернатор края Виктор Томенко пообещал внести проблемные вопросы в протокол заседания с тем, чтобы обсудить их с главами. Он также отметил, что проблемы в основном возникают в тех муниципалитетах, где были или есть вопросы с организацией власти на местах. В ряде из них, по мнению губернатора, «система управления в сформирована», и это позволит «ситуацию выравнивать».

ТОЛК