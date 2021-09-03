Горняк22: Класс на карантине: в Бийске на 1 Сентября привели больного ковидом ребенка

1 сентября, школа Фото: Виталий Барабаш

Родители школьника получили предупреждение от администрации учебного учреждения. Массовые мероприятия в школах запрещены до конца декабря

В Бийске родители отправили ребенка с подозрением на коронавирус на классный час, а на следующий день он пришел на уроки и у него подтвердился COVID-19, сообщает «Бийский рабочий».

В администрации школы рассказали, что 1 сентября ученик почувствовал себя плохо и сдал тест на коронавирус. Зная об этом, родители все равно отправили ребенка в школу.

На следующий день у школьника подтвердилось заболевание. После этого класс, где учится ребенок, в полном составе отправили на двухнедельный карантин и перевели на дистанционное обучение.

В школе заявили, что вина в случившемся полностью лежит на родителях школьника, которые, зная о состоянии ребенка, поставили под удар здоровье других детей и педагогов.

Напомним, что в этом учебном году в образовательных учреждениях Алтайского края действует правило о немедленной изоляции людей с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае почти 5 тысяч детей заразились коронавирусом. Всего в регионе выявлено 70 тысяч зараженных.

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