Горняк22: В России составили рейтинг самых успешных молодых актрис

Любовь Аксёнова Фото: instagram.com/im_lyubovaksenova

Эксперты оценивали артисток по уровню медийности, количеству главных ролей и наград, а также по участию в рекламных компаниях

Любовь Аксенова оказалась самой успешной молодой российской актрисой. Список ведущих артисток составили «Бюллетень кинопрокатчика» и Кино-Театр.Ру, сообщает РИА Новости.

Актриса снялась в таких сериалах, как «Бывшие» и «Содержанки», а также в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Второе место заняла Александра Бортич. Третье место досталось Ирине Старшенбаум.

По словам экспертов, фильмы и сериалы с участием актрис из первой тройки набирают больше всего просмотров на онлайн-платформах, а также становятся популярны в кинотеатральном прокате.

В топ-10 рейтинга также попали Надежда Михалкова, Стася Милославская, Софья Эрнст, Анна Котова-Дерябина, Мила Сивацкая, Ангелина Стречина и Ольга Дибцева.

Ранее «Толк» сообщал, что дочь Шукшина назвала коронавирус «модным» и заявила о более опасной «болезни». Актриса рассказала об этом после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством».

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