Горняк22: У Белухи восстановили самую высокогорную часовню, уничтоженную поджогом

Часовня на Белухе до пожара Фото: instagram.com/because_of_the_mountains

В условиях высокогорья материалы для работ на стройплощадку доставляли с помощью вертолета. Однако не исключено, что объект могут перенести

Уничтоженную год назад пожаром православную часовню у подножия горы Белуха в Республике Алтай полностью восстановили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горноалтайской епархии.

Уточняется, что работы велись на собранные средства силами альпинистов и родственников погибших здесь людей. Освятить объект планируют уже в сентябре.

При этом местная прокуратура сейчас оспаривает право церкви на участок под постройкой, который находится в границах природного парка «Белуха», на землях особо охраняемой природной территории. Ранее ведомство добилось отмены постановления администрации Усть-Коксинского района о предварительном согласовании передачи участка в пользование РПЦ.

Более того, по данным ИА «Банкфакс», власти рассматривают сценарий переноса здания на другую площадку за территорией парка.

Часовню в честь архангела Михаила на Белухе возвели в 2005 году в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах на средства спасателей и пожертвования добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на горе. Она является самой высокогорной православной постройкой в России.

Летом 13 июня 2020 года житель Усть-Коксы поджег строение. Мужчину признали виновным в умышленном уничтожении имущества с ущербом более чем на 1,9 млн рублей. Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрической лечебнице.

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