Горняк22: Среди привитых от ковида пациентов на Алтае есть тяжелые и летальные случаи

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Из привитых тяжело болеют ковидом единицы – в основном заражаются пациенты, кто успел сделать только одну дозу вакцины. Смерти привитых с коронавирусом не связаны, заверяют врачи

Среди тяжелых ковидных больных в Алтайском крае есть привитые пациенты, заявила главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова на пресс-конференции 2 сентября. Однако, подчеркнула врач, это единичные случаи. Также есть единичные случаи смерти среди вакцинированных – но ни один из них не связан с ковидом.

Переладова рассказала, что в основном среди привитых тяжело переносят коронавирус те пациенты, кто по разным причинам успел сделать только одну дозу вакцины, и поэтому у них не сформировался иммунитет.

«Мы этих пациентов всех знаем. Обычно тяжесть их состояния обусловлена не ковидом, а другими сопутствующими заболеваниями. Эта прививка не дает бессмертия. У нас есть привитые люди, которые умирают. Потому что есть инфаркты, инсульты», – пояснила врач.

Но важно понимать, акцентировала внимание спикер, что, во-первых, эти люди умерли не от ковида, а от других заболеваний, во-вторых, количество привитых (в том числе одной дозой) не превышает 1% от общего количество пациентов с коронавирусом.

11 августа, 7:28

В крупнейшей поликлинике Барнаула «накрыли» медиков, торговавших сертификатами

По данным «Толка», правоохранители провели контрольную закупку в барнаульской поликлинике №14 и выявили среди сотрудников продавцов сертификатов

Также нельзя исключать вероятности того, что в данную статистику могли попасть люди, которые купили ковид-сертификат, но фактически не сделали вакцину. Как сообщили «Толку» в алтайском главке МВД, в настоящее время в крае проводятся проверки деятельности ряда медицинских учреждений региона.

«Проводятся проверки на предмет выявления фактов изготовления и сбыта поддельных документов о вакцинации против COVID-19, а также лиц, причастных к ней», – заявили в ведомстве.

Переладова добавила, что каждый тяжелый случай заболевания ковидом привитого пациента находится на особом контроле.

«Все случаи, которые сегодня регистрируются по привитым, разбираются на иммунологических комиссия. Все тяжелые случаи, все летальные случаи. Поднимаются все документы, изучаются патологоанатомические заключения.

Спикер заявила, что за все время вакцинации в регионе нет ни одного случая, где смерть привитого пациента была бы связана с вакцинацией.

«Это не наше субъективное мнение, ситуацию контролируют федеральные Росздравнадзор, Роспотребнадзор и минздрав России», – уточнила эксперт.

ТОЛК