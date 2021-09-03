Горняк22: Что за праздник «День прощания», и зачем нужно переворачивать календарь

Михаил Шуфутинский Фото: @mikhail.shufutinsky/Instagram

Каждый год 3 сентября в социальных сетях отмечают шуточный праздник – «День прощания». В этот день много шутят про календарь, прощаются с летом и перепевают Шуфутинского

Что за праздник «День прощания»

«День прощания» стали отмечать 3 сентября несколько лет назад в социальных сетях. Причиной его возникновения послужил популярный хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

В этом году песне исполняется 27 лет. В 1994 году текст мегахита написал Игорь Николаев, а музыку – Игорь Крутой. Об этом сообщает портал pronedra.ru.

Шлягер до сих пор продолжает будоражить Сеть, буквально каждый пользователь в этот день публикует мем про перевернутый календарь и костры рябин.

Как появился мем про 3 сентября

В Сети хит Шуфутинского стал предельно популярным в 2011 году. Одно из сообществ во «ВКонтакте» опубликовало фото рэпера Рика Росса с песней артиста. Создатели паблика этой публикацией хотели намекнуть на внешние сходства двух знаменитостей.

Сам Михаил Шуфутинский считает, что хит стал популярным из-за его хорошего исполнения. На мемы артист реагирует крайне положительно.

«Это невероятная реклама, за которую я ничего никому не должен. Это прекрасно. Когда об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Когда говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят, придумывают шутки, какие-то истории», – рассказывал артист в одном из интервью.

Как отмечают «День прощания»

Календарь перевернули? Подборка лучших мемов об осени, Шуфутинском и 3 сентября Фото: Источник: memepedia.ru

Накануне, 2 сентября, в Сети появляется огромное количество мемов с самыми популярными строчками из песни. Само словосочетание «Я календарь переверну» стало присказкой, почти поговоркой.

В социальной сети «ВКонтакте» 3 сентября даже появляются бесплатные подарки с цитатами шлягера Михаила Шуфутинского. Например, «День прощания», «Костры рябин» и «Совсем один». Каждый сам выбирает надпись на календаре, а после дарит своим друзьям.

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