Горняк22: Открывшему в Барнауле сеть «Бахетле» бизнесмену запретили покидать Россию

Совладельцев барнаульского "Бахетле" признали банкротами

Уже после признания банкротом предприниматель выезжал в ряд стран, в том числе в Израиль, Китай, и Мальдивы. Суд пришел к выводу, что расходы на эти поездки нарушают права кредиторов

В Новосибирской области суд принял решение о запрете на выезд из России совладельца обанкроченного ретейлера «Новые торговые сети» (НТС) Виталия Насоленко, который вместе с братом Евгением развивал в Сибири ряд торговых сетей, в том числе – франшизу «Бахетле» в Барнауле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что решение будет действовать плоть до завершения дела о личном банкротстве предпринимателя.

В октябре 2019 года суд ввел процедуры реализации имущества в отношении братьев Насоленко. Торговыми сетями, прежде находившимися под управлением НТС, управляют несколько отдельных юрлиц, так или иначе связанных с коммерсантами и их деловым партнером Александром Слободчиковым, отмечает ИА «Банкфакс». В отношении многих из них поданы заявления о несостоятельности.

На сайте барнаульского «Бахетле» в качестве юрлица сейчас указана компания «Гастромаркет». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководит компанией известный барнаульский ресторатор Лев Кривоносов.

ТОЛК