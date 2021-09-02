Горняк22: В Алтайском крае в два раза вырос спрос на учителей

Школа. Учитель Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае остро не хватает учителей в школах. При этом в России ситуация с дефицитом педагогических кадров менее плачевная

В этом году в Алтайском крае в два раза вырос спрос на учителей, составив 232%, что чуть выше среднего показателя по России, сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

«О дефиците работников говорит тот факт, что на одно предложение приходится чуть больше трех потенциальных кандидатов, притом что комфортное соотношение для рынка труда – это пять–шесть кандидатов на вакансию», – сказала она.

Речь идет, в частности, о преподавателях иностранных языков, информатики, математики, химии и экономики.

К слову, средняя зарплата для преподавателей в этом году составила в Алтайском крае 36 тыс. рублей. Это ниже, чем в среднем по России, на 21%. Сами педагоги при этом рассчитывают на доход в 37 тыс. рублей.

Сейчас в Алтайском крае наблюдается рост числа предложений для учителей по «удаленке». Здесь педагоги могут заработать больше, так как чаще всего речь идет о федеральных центрах и соответствующей зарплате. Так, в Алтайском крае было размещено более 40 вакансий, предполагающих «удаленку» для преподавателей, – средняя зарплата по ним составила 43 тыс. рублей

Ранее власти рассказали о нехватке учителей в школах Барнаула.

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