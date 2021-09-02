Горняк22: У четверти барнаульцев есть подработка помимо основной работы

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По сравнению с сотрудниками, которые ходят на работу, работники на удаленке уделяют подработке больше времени и доход от дополнительной занятости составляет большую долю их бюджета

Почти четверть (24%) барнаульцев имеет дополнительный доход помимо основного. Об этом говорят данные исследования сервиса Superjob. Однако большинство (56%) горожан работает только в одном месте, но хотят найти дополнительный доход.

Как правило (41%), подработкой занимаются те, кто по основной занятости работает на удаленке. Среди тех, кого перевели «на дом» из-за пандемии, дополнительный заработок имеют 39%. Среди офисных работников мало кто имеет дополнительную нагрузку – согласно опросу, таких всего 22%.

Причина такого расклада в том, что удаленные сотрудники могут уделять подработке больше времени, чем те, кто ходит на работу. Так, среди работающих в офисе более десяти часов в неделю, подрабатывают 37% опрошенных, среди сотрудников, которые всегда работали на удаленке, – 39%, среди работников, переведенных на дистанционный режим в связи с пандемией, – 45%.

Летом горожане уделяют подработке больше времени, чем в зимой: 24% в августе и 17% в январе 2021 года. По словам барнаульцев, заработок от подработки не превышает 10% их общего дохода в месяц.

Опрос проводился в период с 10 по 26 августа 2021 года среди 2 500 респондентов

Ранее сообщалось, что треть работодателей Барнаула вернет удаленку из-за новой волны COVID-19.

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