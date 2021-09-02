Горняк22: Более 30 барнаульских многоэтажек останутся без горячей воды 2 сентября
Душ. Вода Фото: pexels.com
Для проведения капитального ремонта под строящейся автодорогой по проезду Северному Власихинскому потребуется отключение горячей воды
В Барнауле 2 сентября отключат горячую воду в 32 многоквартирных домах, трех детсадах и двух административных зданиях, сообщает пресс-служба СГК.Фото: Яндекс. Карты
Так, воды не будет с 9.00 2 сентября до 21.00 3 сентября на улицах Взлетной, Балтийской, С. Ускова, в проезде Северном Власихинском и на проспекте Энергетиков.
Это необходимо в рамках строительства дороги в Северном Власихинском проезде. По правилам, перед строительством новых дорог находящиеся под землей коммуникации должны быть обновлены.
Точно узнать адреса отключения можно по карте.
Ранее сообщалось, что ТЭЦ-2 проверят после жалоб барнаульцев на затянувшееся отключение горячей воды.