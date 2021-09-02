Горняк22: Астролог назвал знаки зодиака, которые в сентябре столкнутся со сложностями

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По мнению эксперта, сентябрь не самый удачный месяц для старта долгосрочных проектов, зато решение бытовых вопросов будет даваться легко

В начале сентября Овны могут столкнуться с провокациями на работе. Поэтому представителям этого знака зодиака нужно сохранять терпение и внимательность и искать поддержку в семье, заявила астролог Татьяна Орлова, сообщает «Слово и Дело».

«Для Близнецов сентябрь не лучшее время для с точки зрения работы и карьеры. Рожденных под этим знаком может ждать подвох со стороны руководства или коллег. При этом в личной жизни Близнецов ожидает успех», – рассказала она.

Эксперт отметила, что Рыбы в этом месяце могут испытать на себе давление со стороны оппонентов или партнеров. Но им следует не вставать в позу, а набраться терпения и принять во внимание мнение окружающих. При этом в сентябре Рыбы могут получить неожиданный финансовый бонус.

Ранее «Толк» сообщал, от чего нужно отказаться в сентябре 2021, чтобы стать счастливее. По словам астрологов, в этом месяце нужно научиться концентрировать свое внимание на самом необходимом.

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