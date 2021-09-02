Горняк22: Дочь Шукшина получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Мария Шукшина Фото: instagram.com/shukshina_maria

Выйдя к микрофону после вручения награды артистка заявила, что готова «говорить правду» о «вирусе бескультурия», который захватывает общество

Российская актриса, дочь известного писателя и режиссера, уроженца Алтайского края Василия Шукшина Мария получила орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Об этом сообщает сайт правительства края.

Награду вручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме Шукшиной, государственных и правительственных наград были удостоены артисты Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов и Олеся Железняк, хореограф Егор Дружинин и другие.

Ранее «Толк» сообщал о том, что прокуратура проводила проверку после смерти первой жены Шукшина на Алтае.

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