Горняк22: Китайская компания требует от алтайского поставщика 1 млн долларов неустойки

Зерно. Сельхозпродукция Фото: pixabay.com

С алтайской компании через суд могут взыскать огромную сумму денег. На нее подали в суд сразу две компании-контрагенты

С алтайской компании «Грейн», которая занимается поставками сельхозпродукции за границу, китайский импортер через суд пытается взыскать крупную сумму денег – 1,07 млн долларов (более 78,5 млн рублей), сообщает «Банкфакс».

26 августа компания Tianjin Taizhen Import and Export Trade CO подала в арбитражный суд иск к компании. Судя по документам, претензии связаны с неисполненными условиями по договору поставки. Кроме того, китайцы потребовали наложить арест более чем на 181 тыс. долларов, которые лежат на счету поставщика. Также они потребовали выплатить проценты за пользование чужими деньгами за период с 16 августа до момента возврата.

Истец в заявлении отметил, что не доверяет алтайской компании, так как после получения аванса она якобы изменила стоимость единицы товара, а также отказалась возвращать уплаченную сумму и штрафы. Суд не стал накладывать обеспечительные меры, но дело к производству принял. Следующее заседание состоится 27 сентября.

Компания «Грейн» зарегистрирована в Барнауле. Она занимается оптовой торговлей зерном, семенами и другой сельскохозяйственной продукцией, в том числе с зарубежными контрагентами.

Стоит отметить, что в начале августа этого года компания NINGXIA FUHAI LOGISTICS CO.LTD также обратилась в алтайский арбитраж с требованием взыскать с «Грейна» 14,1 млн рублей. Основная часть суммы – это долг за недопоставленный товар по контракту купли-продажи, остальная часть – проценты за пользование чужими средствами и штраф. Однако заявление оставлено без движения из-за изъянов в оформлении.

Ранее сообщалось, что Алтайский край экспортировал агропродукции на 182,8 млн долларов.

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