Горняк22: Непривитых студентов АГМУ будут допускать к учебе в «индивидуальном порядке»

АГМУ. Вуз Фото: Анна Меньшикова, Толк

Руководство вуза будет заниматься каждым отдельным случаем. При этом в пресс-службе уточнили, что таких обращений немного

Руководство алтайского медвуза приняло решение допускать до обучения студентов без сертификата о вакцинации от ковида, используя индивидуальный подход, сообщает «Банкфакс».

В вузе создали горячую линию, куда могут позвонить студенты и обсудить свое положение. Так, если у студента есть высокий уровень антител, то его допустят до проживания в общежитии и учебе. Некоторые, наоборот, спрашивают о возможности удаленного образования. Однако в пресс-службе пояснили, что таких обращений в целом немного.

Ранее студенты рассказали, что они получили уведомления о том, что с 26 августа непривитых не будут пускать в корпуса. При этом в качестве альтернативы им предлагают «оформить академический отпуск или перейти на учебу в другой вуз». На сайте также опубликовано объявление, что студенты должны привиться к новому учебному году и перед заселением в общежитие.

В АГМУ уточнили, что вакцинация связана со спецификой образовательная процесса, так как студенты с первого курса начинают контактировать с больными.

ТОЛК