Горняк22: Алтайский край «провалился» по зарплатам среди регионов Сибири

Деньги Фото: fotokonkurs.ru

Оказалось, что в Алтайском крае самые низкие зарплаты среди регионов Сибири. Это несмотря на то, что власти рапортуют о регулярном росте доходов жителей

Алтайский край вновь оказался «на дне» по уровню средних зарплат в Сибири по итогам первого полугодия 2021 года. Так, в регионе этот показатель составил 31,3 тыс. рублей. Об этом говорится в сведениях Новосибирскстата. При этом средние доходы по Сибири значительно больше – 46,8 тыс. рублей.

Больше всех зарабатывают жители Красноярского края (58,6 тыс.), Иркутской (52,7) и Томской областей (50,1). Это связано с особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной районного коэффициента.

В Республике Алтай ситуация с зарплатами аналогичная – 37,9 тыс. А вот в Новосибирской области значительно лучше – 43,7.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в первые полгода 2021 года выросла на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 31 328 рублей.

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