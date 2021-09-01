Горняк22: В Барнауле 1 сентября перекроют участок улицы Попова
Знак "Дорожные работы" Фото: pixabay.com
Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать время и маршрут для проезда данного участка
В Барнауле 1 сентября будет перекрыто движение по улице Попова в районе дома №4а, сообщает пресс-служба администрации города. Это связано с проведением работ по восстановлению дорожного полотна после ремонта теплосетей.
Так, проехать по данному участку будет запрещено с 9.00 до 18.00.
Участников дорожного движения просят быть внимательными, планируя поездки по городу, и выбрать заранее маршруты объезда.
Ранее сообщалось, что 1 сентября в пригороде Барнаула будет перекрыто движение для всех видов транспорта.