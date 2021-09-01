Горняк22: Около 80% жителей России готовы отказаться от пластиковой посуды
Пластик Фото: pexels.com
По словам аналитиков, с каждым годом количество людей, которые поддерживают отказ от пластиковой посуды, продолжает расти
Более 80% россиян заявили, что готовы перестать пользоваться пластиковой посудой. Об это стало известно из опроса SuperJob, сообщает «Коммерсантъ».
«44% россиян однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, еще 38% респондентов – скорее готовы. По их мнению, пластик – это настоящая беда планеты, которая приближает экологическую катастрофу», – рассказали эксперты.
Только 4% опрошенных россиян ответили, что не собираются отказываться от пластиковой посуды из-за ее удобства, еще 14% – скорее не готовы. Эти респонденты заявили, что хотели бы, чтобы посуду изготавливали из перерабатываемого пластика.
Ранее «Толк» сообщал, что в одном из парков Барнаула появился экоконтейнер для сбора пластика. Организаторы акции призвали дать вторую жизнь пластику, который будут отправлять на переработку.