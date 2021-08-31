Горняк22: Автомобиль сорвался с горы Чертов палец в Республике Алтай

Горы. Поля. Луга. Природа. Фото: Виталий Барабаш

Машина пролетела несколько десятков метров по склону, прежде чем остановиться. Это место является одним из самых популярных у туристов

В Республике Алтай легковой автомобиль сорвался с горы Чертов палец. Видео с места происшествия публикует аккаунт «Новости Горного Алтая» в Instagram.

На съемке видно, что машина остановилась на склоне в нескольких десятках метрах от его вершины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Горного Алтая (@solundar04)

При каких обстоятельствах произошел инцидент и есть ли в нем пострадавшие – не уточняется.

Чертов палец – скала на Алтае, расположенная недалеко от знаменитого озера Ая и столицы Республики Алтай Горно-Алтайска. Излюбленное место паломничества туристов из-за его легкодоступности и видов на Катунь и горы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на трассе в Республике Алтай перевернулся автомобиль с туристами.

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