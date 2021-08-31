Горняк22: Российские пенсионеры получат выплату в 10 тысяч рублей с 1 по 3 сентября

Деньги. Рубли Фото: pixabay

В Пенсионном фонде России рассказали, что доставка единовременной выплаты будет аналогична доставке соответствующих видов пенсий

1-3 сентября в России пенсионерам начнут выплачивать единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщает «Сиб.фм».

«10 тысяч рублей получат российские пенсионеры, которые постоянно проживают на территории страны и по состоянию на 31 августа получают пенсии через ПФР», – рассказали представители Пенсионного фонда.

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что выплаты необходимо произвести максимально удобно и быстро для россиян.

Ранее пенсионерам объяснили порядок получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей. Всего материальную помощь выплатят примерно 43 млн граждан.

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