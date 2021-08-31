Горняк22: С 1 сентября в Барнауле изменят расписание движения троллейбуса №6

Троллейбус Фото: Анна Меньшикова

В администрации города уточники, что изменение режима работы троллейбуса связано с переходом транспорта на зимнее расписание

С 1 сентября в Барнауле изменят расписание движения троллейбуса №6, сообщает пресс-служба мэрии города.

Теперь, по новому графику последний троллейбус будет отправляться в 19:50 с конечной остановки «Площадь Победы» и в 20:27 прибывать на конечную остановку «Солнечная поляна».

С конечной остановки «Солнечная поляна» последний рейс начнёт ездить в 19 часов и будет прибывать в 19:36 на «Площадь Победы».

Ранее «Толк» сообщал, что на запуск трамваев в поселок Южный Барнаула может понадобиться до 1 млрд рублей. Строительство трамвайных линий может начаться в 2022-2023 годах.

ТОЛК