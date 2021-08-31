Горняк22: СК: 14-летний подросток утонул на реке Бия в Бийске

Река Бия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Группа школьников без присмотра взрослых купалась вне оборудованного пляжа. Одного из мальчиков течением унесло на глубину

Следователи СКР проводятся проверку по факту гибели 14-летнего подростка на реке в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Алтайскому краю.

Трагедия произошла днем 27 августа.

Группа одноклассников купалась на Бии без присмотра взрослых. Одного из детей потоком течения унесло на глубину. Его тело с признаками утопления через несколько часов обнаружили спасатели.

Уточняется, что ребенок не умел плавать.

Ведомство выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее «Толк» сообщал о том, что вице-президент алтайской Федерации рафтинга погиб во время сплава.

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